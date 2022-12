Volgend jaar naar het middelbaar? Maak kennis met scholen uit de buurt op de scholenbeurzen

De scholenbeurs gaat op 24 januari door in De Sneppe in Boechout (Vremdesesteenweg 224), op 30 januari in zaal ‘t Parkske in Mortsel (Edegemsestraat 26) en op 8 februari in het Halfdiep in Kontich (Duffelsesteenweg 145). Deelnemen aan de beurs is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Dit kan tot vrijdag 23 januari via het online formulier.