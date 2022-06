Vlag Biebond Boechout gerestaureerd: “Ze krijgt permanente en publieke plaats als cultureel erfgoed”

BOECHOUTDe indrukwekkende verenigingsvlag van imkersvereniging Biebond Boechout is grondig gerestaureerd dankzij financiële steun van het lokaal bestuur. De kleurrijke vlag werd zopas overhandigd als cultureel erfgoed aan de gemeente en kreeg een permanente plaats bij de heemkundige kring in het Populierenhof.

De Koninklijke Bijentelersvereniging St. Ambrosius Boechout en omstreken - zeg gerust ‘Biebond Boechout’ - is sinds 1930 in het bezit van een verenigingsvlag. Het kostbare stuk in kleur en zijde, dat Sint-Ambrosius afbeeldt met bijen, bloemen en een imker, werd in 1930 gemaakt door een atelier uit Borgerhout.

“De vlag werd in het verleden gebruikt bij evenementen, huwelijken en begrafenissen van leden van de Biebond, maar verkeerde ondertussen in slechte staat”, legt burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout&Vremde) uit. “In ruil voor de overhandiging van de vlag namen we de kosten voor de restauratie, 1.914 euro, op ons.”

Publieke plaats

“De vlag is omwille van haar historische en artistieke kwaliteiten heel waardevol”, vervolgt schepen voor erfgoed Philip Verstappen (PRO Boechout&Vremde). “We zijn dan ook heel blij dat Atelier Kenny Damian het stuk in ere heeft hersteld en dat we de vlag nu kunnen opnemen in ons cultureel erfgoed. Ze krijgt een mooie plaats bij heemkundige kring Het Speelhof in het Populierenhof. Zo kan ook het brede publiek dit erfgoed komen bewonderen.”

