Verkeerswijziging door Sfinks Mixed festival

De onmiddellijke omgeving van het festivalterrein zal volledig verkeersvrij gemaakt worden. Dat wil zeggen vanaf de Welvaartstraat vanaf de ingang van De Jongste Telg tot aan het kruispunt met de Acacialaan in Boechout.

In volgende straten zal een parkeer- en stilstaanverbod gelden: in Boechout in de Welvaartstraat (tussen Sint Gabriëlstraat en Bessemstraat), in de Fruithoflaan, de Acacialaan, de Sportveldlaan, de Appelkantstraat (tussen Fruithoflaan en Ropstocklei). In Mortsel: in de Boechoutselei (langs beide zijden tussen Kaphaanlei en Bessemstraat), Kaphaanlei en Mayerlei (vanaf Boechoutselei) en aan het einde van de Nieuwelei (om vluchtweg vrij te houden voor prioritaire voertuigen).

In volgende straten zal een verkeersverbod gelden (uitgezonderd plaatselijk verkeer): in Boechout in de Welvaartstraat tussen de Sint-Gabriëlstraat en de Bessemstraat, in de Acacialaan tussen Sint-Gabriëlstraat en de Welvaartstraat, in de Fruithoflaan en in de Zilveren Hoek. In Mortsel: in de Boechoutselei tussen de Wouwstraat en de Bessemstraat en aan De Valk ter hoogte van het pleintje. In de Kaplaanhei ter hoogte van de Veldbloemstraat) geldt eenrichtingsverkeer.

De organisatie laat weten dat ze zoveel mogelijk haar best doet om overlast te beperken. Mocht je toch hinder ondervinden voor, tijdens of na het festival dan kan je Sfinks contacteren op het nummer 03/455.69.44 of via info@sfinks.be Meer informatie vind je hier.

