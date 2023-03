Vanochtend kans op neerslag en bewolking in Boechout

Labo AKL Lier biedt alle medewer­kers gratis opsporings­test darmkanker aan

Maart is de internationale darmkankermaand. Daarom biedt het Algemeen Klinisch Labo (AKLi in Lier gratis opsporingstesten naar darmkanker aan hun personeel aan. Per medewerker die zich laat testen, gaat een bedrag naar vzw Stopdarmkanker.