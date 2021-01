Vader van ontvoerde Rubi schrijft open brief aan De Croo, Wilmès en koningin Mathilde: “Voor Rubi is het te laat, maar voor toekomstige ontvoeringen kan het nog helpen”

BoechoutHet grondwettelijk hof van Peru heeft gesproken: Rubi (7), de dochter van Gert Broeckx (47) uit Boechout, blijft in Peru. Het meisje werd enkele maanden na de geboorte door haar mama meegenomen naar Peru en sindsdien voert papa Gert een verbeten strijd om haar terug te krijgen. Zijn laatste strohalm is nu dat België de zaak aanhangig maakt en Peru op de vingers tikt. Daarvoor schreef hij een open brief naar de premier, de vicepremier en de koningin. “Als iemand dit voor mij al eens had gedaan, was Rubi hier misschien nog geweest.”

Gert Broeckx leerde in 2009 een Peruviaanse vrouw kennen via een datingsite. Het klikte, hij reisde een paar keer naar daar en in 2012 gingen ze in België samenwonen. Op 24 juli 2013 werd Rubi geboren. Enkele maanden later vertrok de vrouw samen met Rubi naar Peru. Ze zouden in maart 2014 terugkeren, maar dat gebeurde uiteindelijk dus niet. De rechtbank in België gaf Gert gelijk en hij kreeg het hoederecht, maar Peru werkt absoluut niet mee.

“Peru heeft het Kinderontvoeringsverdrag van Den Haag langs alle kanten geschonden, maar volgens het grondwettelijk hof van Peru is er niets gebeurd”, zucht Gert. “Volgens dat verdrag had Rubi al lang terug moeten zijn. Als individu sta ik nu met mijn rug tegen de muur, ik kan dit niet meer gerechtelijk aanvechten. Het enige wat nu nog nut zou hebben, is als België deze zaak aanhangig maakt en voor eens en altijd Peru op de vingers laat tikken.”

Koud kunstje

Vandaar Gerts actie om premier Alexander De Croo, vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en koningin Mathilde een open brief te sturen. De brieven gingen afgelopen donderdag op de post. “Dit is een sterke zaak, ik heb nooit iets verkeerds gedaan. Het gaat hier over een zuivere ontvoering, en toch krijg ik Rubi niet terug. Het zou voor België een koud kunstje moeten zijn om dat in orde te krijgen. Rubi is nota bene een Belgische onderdaan. Maar België wil diplomatiek blijven, zeker? Ik vind niet dat dat telt als het over kinderen gaat.”

“Voor Rubi is het waarschijnlijk te laat. Het hof in Peru heeft besloten dat ze er al te lang woont, dus dat ze er moet blijven. Maar er zijn nog andere lopende zaken, en als ze in Peru weten dat mama’s hun kinderen daar zomaar mogen ontvoeren, zal dit nog gebeuren. Ik schrijf deze open brief dus vooral om andere ontvoeringen te voorkomen: als iemand dit voor mij al eens had gedaan, was Rubi hier misschien nog geweest.”

Miljoen kusjes

Rubi gaan bezoeken, mag Gert ook niet. “De laatste keer dat ik er was, in november, wilden ze me er bijna in de gevangenis steken. Ik moest halsoverkop terugkeren. Tot op heden heb ik aan de mama van Rubi beloofd dat als ze terug naar België zou komen, ze amnestie zou krijgen. Maar het enige wat ze nog vraagt, is geld. Ondertussen ben ik gestopt dat te geven.”

Gezien de situatie gaat het gelukkig oké met Rubi. “Ze zit door de coronacrisis al bijna een jaar tussen vier muren, ze heeft daar geen tuin. Voorlopig krijg ik haar elke week een halfuurtje te zien via Skype. Ze kan moeiteloos meezingen met liedjes van K3 en ik krijg telkens een miljoen kusjes bij het afscheid. Maar ik houd het altijd in mijn achterhoofd dat dit misschien de laatste keer is dat ik haar zie.”

Volledig scherm De papa van Rubi schreef een open brief aan Alexander De Croo, Sophie Wilmes en koningin Mathilde. © rv