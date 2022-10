Uitslaande brand treft drie woningen en kinderdagverblijf in Boechout: “We mochten nog juist onze honden in veiligheid brengen”

BoechoutIn de Alexander Franckstraat in Boechout is dinsdagmiddag brand uitgebroken in een woning. Het vuur werd al gauw uitslaand en verspreidde zich over een aantal huizen. Ondertussen is de situatie onder controle, maar de schade aan de getroffen huizen is enorm. Ook een kinderdagverblijf op de hoek bleef niet gespaard. Gelukkig raakte niemand gewond. “Toen ik aankwam zag ik juist de vlammen overslaan naar onze woning.”

“Rond 15.50 uur kregen we de eerste meldingen dat er brand was uitgebroken in een woning aan de Alexander Franckstraat”, vertelt een commissaris van PZ MINOS. “Naar alle waarschijnlijkheid is die ontstaan tijdens dakwerken aan de middelste van de vijf woningen. Het vuur sloeg al snel over naar de aanpalende woningen en hield flink huis. Dat kwam vermoedelijk omdat alle huizen in die rij hetzelfde soort isolatiemateriaal hebben, wat het makkelijker maakte voor het vuur om zich te verspreiden. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm.”

Dat bevestigt ook burgemeester van Boechout Koen T’Sijen (PRO Boechout & Vremde). “Alle woningen zijn door de brandweer als onbewoonbaar verklaard. Ook zullen de vier getroffen panden verzegeld worden door het parket, waarna zij morgen zullen langskomen om onderzoek te doen naar de exacte oorzaak van het vuur. Er zijn dus geen slachtoffers gevallen, maar ik hoef u niet te vertellen hoe dramatisch de gevolgen hiervan zijn. Alle gezinnen moeten andere slaapplaatsen voorzien en hebben momenteel geen zicht op wanneer ze weer hun huis in kunnen.”

Het laatste huis op de hoek doet ook al geruime tijd dienst als kinderopvang, wat de situatie in eerste instantie des te zorgwekkender maakte. “Gelukkig waren daar geen kinderen aanwezig op het moment dat het vuur uitbrak”, gaat T’Sijen verder. “De opvang zal morgen nog gesloten zijn, opdat de eigenaars kunnen uitzoeken hoe ze de bewuste kinderen tijdelijk elders een plekje kunnen geven. De gemeente heeft overigens ook opvang aangeboden aan de getroffen gezinnen, maar slechts voor één van hen lijkt dat momenteel een optie. De rest zal bij familie of vrienden kunnen slapen. Dat is beter, want dan zijn ze ook sociaal omringd. Er zijn er ook die wellicht een Bnb willen huren, wat vaak inbegrepen zit in de verzekeringspolis. Ook slachtofferhulp is ingeschakeld om de gezinnen begeleiding te geven, want de impact van zo'n brand is natuurlijk enorm groot.”

De bewoner van het pand waar ook de kinderopvang gehuisvest is, was gelukkig ook niet thuis toen de brand begon. “Ik was op de jaarmarkt op dat moment en hoorde daar dat er iets gebeurd was”, vertelt hij. “Toen ik aankwam zag ik juist de vlammen overslaan naar onze woning. Er was gelukkig niemand thuis en de brandweer liet ons nog toe om de honden te gaan halen en in veiligheid te brengen. Daarna moesten we echt wel eruit.”

Op het moment van schrijven is de brandweer nog aan het nablussen en controleert men nog de stabiliteit van de woningen. Ook van degenen die niet getroffen zijn. Momenteel is er geen sprake van acuut instortingsgevaar.

