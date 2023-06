Topchef Wouter Keersmaekers viert dertig jaar De Schone van Boskoop: “Ster inleveren was pandoering, maar goed draaiende zaak is allermooiste erkenning”

HESTIA, wonen in een voormalige rijkswacht­ka­zer­ne in hartje Ranst

Wonen in een landmark in het hartje van Ranst. Dat is wat je van project HESTIA mag verwachten. De voormalige rijkswachtkazerne - quasi pal in het centrum - wordt immers omgetoverd tot een prachtig nieuwbouwproject dat zes luxueuze appartementen en vier woningen omvat. Met andere woorden: een fraaie setting in een gegeerde buurt.