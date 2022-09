Temperatuur in Boechoutse publieke gebouwen naar beneden om energiefactuur te drukken: “Maar aan kerstverlichting wordt niet geraakt”

Een zeer voor de hand liggende maatregel is de verwarming in publieke gebouwen een graadje of één, twee, drie, lager te zetten. Zo ook in Boechout, waar de thermostaat momenteel op twintig graden Celsius wordt gezet. Voordien was dat 21 of 22, afhankelijk van de locatie.

Ook aan de verlichting van diezelfde gebouwen kan iets gedaan worden, net zoals straten, pleinen en monumenten. “In Boechout was er al een nachtregime voor straatverlichting”, klinkt het bij de gemeente. “Afhankelijk of het om led- of klassieke verlichting gaat, wordt die gedoofd of gedimd tussen 23 en 6 uur. Momenteel wordt met Fluvius bekeken om het tijdsslot te verlengen. De verlichting op strategische plekken zoals kruispunten blijft uiteraard branden voor de veiligheid.”

Verlichting patrimonium

Daarnaast werd de verlichting van het Boechoutse patrimonium in eigen beheer - zoals de Sint-Bavokerk en het gemeentehuis - al gedoofd. Over de verlichting van het Boechoutse erfgoed in beheer van Fluvius, wordt momenteel gesproken. “Moeilijk is dat 24 gemeenten verbonden zijn aan dit openbare verlichtingsnet en dat elke gemeente dus akkoord moet gaan”, klinkt het.

Een gevoeligere snaar is wat er komende winter met de kerstverlichting moet gebeuren. Er zal in Boechout niet bespaard worden op kerstverlichting dit jaar.

Boechout voorziet momenteel geen subsidies of ondersteuning voor energiebesparende maatregelen bij burgers, verenigingen en bedrijven. “Wel hebben we een aanbod via het Energiek Loket waar burgers gratis energie- en renovatie-advies kunnen vragen.”

Extra maatregelen

Daarnaast zal de voorjaarsprogrammatie in het gemeenschapscentrum Vooruit pas einde februari van start gaan in plaats van einde januari. Vanaf november zal de bibliotheek ook tijdelijk sluiten op zaterdagen en aan medewerkers van de gemeente wordt gevraagd zoveel mogelijk de fiets te nemen. Verder wordt er onderzocht welke publieke gebouwen er nog gesloten kunnen worden tussen 24 december en 2 januari. De diensten Burger en Welzijn blijven geopend, maar de andere administratieve diensten zullen wellicht sluiten.

Zoals quasi overal hebben ook in Boechout meer en meer mensen last om rond te komen elke maand. “We merken een tendens naar een tweetal vragen per week over de hoge energiefacturen. Maar voor bijvoorbeeld leefloon zijn er voorlopig niet meer aanvragen dan voordien.”

