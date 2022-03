Sportlaureaten Boechout bekend gemaakt: “Ook zilveren Sofie (16) werd gehuldigd”

De gemeente Boechout en de sportraad vierden tijdens de Feestweek van de Sport de sportlaureaten van 2021. Het waren de Boechoutenaren zelf én de vakjury die bepaalden wie van de twaalf genomineerden de hoofdprijs wonnen.

“Meer dan 1.600 mensen hebben hun stem uitgebracht bij de publieksenquête”, klinkt het bij een fiere sportschepen Rudi Goyvaerts (PRO Boechout&Vremde). “Ook de leden van de sportraad, de leden van sportregio Midden-Provincie en de sportlaureaten van vorig jaar mochten als vakjury hun stem uitbrengen. Zo kwamen we uit bij vier knappe sportlaureaten.”

Fenomenale sporter 2021

In de categorie ‘fenomenale sporter’ ging de gemeente op zoek naar inwoners die een opvallende sportprestatie hadden neergezet. En dat is wat je op z’n minst kan zeggen van de achttienjarige Matteo Beeckman. Hij zit op de Koninklijke Balletschool van Antwerpen waar hij dertig uur per week klassiek en hedendaags ballet volgt. Het afgelopen jaar werd hij bovendien uitgekozen om naast zijn schoolopleiding ook mee te doen met Opera Ballet Vlaanderen in het stuk ‘Giselle’.

Sympathieke sportbende 2021

Pandemie of niet, heel wat sportclubs zorgden ervoor dat hun leden toch konden blijven sporten. “Dat deed ook sportschool Spartans Academy”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Ze zette alles op alles om, ondanks de strenge coronamaatregelen, toch op een veilige manier te kunnen blijven trainen. Opgeven stond niet in hun woordenboek en dus trotseerden ze alle weersomstandigheden en bleven ze ten allen tijde samen plezier maken.”

Grandioze trainer 2021

“Wat is sport zonder trainer? In Boechout zijn er duidelijk heel wat grandioze trainers. De titel ging uiteindelijk naar Paul Thys. Hij sloot zich al op twaalfjarige leeftijd aan bij SGOLA. Nu, vele jaren later, is hij er als trainer nog steeds een vaste waarde. In zijn actieve jaren groeide Paul Thys uit tot één van de grootste atleten van ons land, tot tweemaal toe mocht hij zelfs deelnemen aan de Olympische Spelen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Voorzitter sportraad Joris Gurny, Matteo Beeckman, Paul Thys, schepen van Sport Koen T’Sijen, Vicky Van Der Goten, Fernando Marques Da Silva, burgemeester Koen T’Sijen. © rv

“Ook het Belgisch record op drieduizend meter steeple heeft hij twee keer scherper gesteld. Na 69 selecties voor de nationale ploeg, twaalf Belgische kampioenstitels en een zilveren medaille op het EK zette Paul op 36-jarige leeftijd een punt achter zijn eigen sportcarrière. Sindsdien traint hij zowel de snelle als de minder snelle SGOLA-lopers, altijd met evenveel enthousiasme.”

Super sportvrijwilliger 2021

“Ook vrijwilligers zijn van onschatbare waarde binnen sport. Winnares Vicky Van Der Goten is vrijwilliger bij voetbalclub Sporting Vremde en bij Spartans Academy. De clubs kunnen altijd op haar rekenen, ze geeft les aan kinderen, organiseert kinderkampen en helpt mee waar het kan. Ze is een onmisbare sportvrijwilliger in Boechout.”

Huldiging Sofie Jaeken

De zestienjarige Boechoutse Sofie Jaeken werd tijdens deze Feestweek van de Sport extra in de bloemetjes gezet. “Afgelopen weekend werd ze, samen met haar team, tweede op het Wereldkampioenschap acrogym voor jongeren in Azerbeidzjan. Onder het grote internationale deelnemersveld turnde Sofie, samen met haar teamleden Mirte en Lauren, een fantastische oefening. Ze behaalden 28,650 punten. Enkel Azerbeidzjan deed beter en dus behaalde Sofie met haar team een zilveren medaille. Een zeer knappe prestatie waarvoor we Sofie van harte willen feliciteren”, besluit Goyvaerts.