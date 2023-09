Dagcentrum ‘t Ateljee komt naar buiten met kunstwande­ling en online kunstdata­bank: “Misschien komen er straks wel bedrijven bij ons werken kopen”

Via een uitgestippelde wandeling kan u in de komende weken op 47 publieke plaatsen in Boechout genieten van kunstwerken die werden gemaakt in het plaatselijke dagcentrum ’t Ateljee. Tegelijk lanceert ‘t Ateljee een website waar werken van mensen met een beperking te koop worden aangeboden. “Sommige van onze gasten hebben echt wel talent.”