Politie vat bestuurder die betrokken was bij ongeval met vluchtmisdrijf

Lint Imker Luc (63) plaatst voor zijn woning automaten met bloemen­zaad: “Laten we van Lint een paradijs maken voor de bijtjes”

Aan de Albrecht Rodenbachlaan in Lint kan je nu ook bloemzaadjes uit een automaat halen. Imker Luc Van Geyte (63) wil daarmee meer mensen stimuleren om bloemen te planten in hun tuin. “Wilde bijen en andere insecten vinden momenteel te weinig voedsel. Hopelijk is dit het begin van een meer bijenvriendelijke gemeente.”

19 mei