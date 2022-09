Nieuwe digitale middelen voor gemeentelijke Jan Frans Willemsschool dankzij Vlaamse premie

“Door de pandemie is de digitalisering van het onderwijs in een stroomversnelling terecht gekomen”, zegt burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout&Vremde), ook bevoegd voor onderwijs. “Het is een nieuwe realiteit geworden. Afstandsonderwijs bijvoorbeeld is de laatste twee jaar enorm belangrijk geworden. Natuurlijk willen we dat de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd blijft. Daarom investeren we in de ICT-infrastructuur van de gemeentelijke Jan Frans Willemsschool.”