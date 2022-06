Nieuw Boechouts skatepark komt op site vernieuwd recyclagepark: “Twee vliegen in één klap”

BOECHOUTHet lang verwachte nieuwe skateterrein in Boechout komt aan sportpark Sneppenbos aan het containerpark. De vernieuwing van het recyclagepark wordt als een opportuniteit gezien om ook een nieuw skatepark aan te leggen. Het bestuur is al op de hoogte wat de Boechoutse skater verwacht van het nieuwe skatepark en kan dus snel aan de bouw beginnen.

De vernieuwing van het recyclagepark en het nieuwe skatepark zullen samen 1.800.000 euro kosten. 225.000 euro daarvan komt van de Vlaamse overheid. De rest van het bedrag wordt door IGEAN voorgeschoten en zal systematisch door de gemeente terugbetaald worden in de jaarlijkse facturen van IGEAN voor afvalverwerking. Het gaat over 80.000 euro per jaar voor een periode van twintig jaar. Daarnaast staat de gemeente ook in voor de kosten van de opbouw van het nieuwe skateterrein.

Volledig scherm Het nieuwe skateterrein komt aan het recyclagepark aan Sneppenbos, dat aan vernieuwing toe is. © Klaas De Scheirder

“Bij de start van onze legislatuur hebben we een nieuw skatepark beloofd maar de zoektocht naar een terrein was niet gemakkelijk”, benadrukt jeugdschepen Els Augustinus (PRO Boechout&Vremde). “Met de vernieuwing van het recyclagepark slaan we twee vliegen in één klap. IGEAN stelde voor om bij de aanleg van het nieuwe park ineens de grondwerken en fundering van het nieuwe skateterrein te doen. Een gouden opportuniteit.”

Participatietraject

“Vorig jaar hebben we het skateparkje aan het station al vernieuwd, maar de locatie daar is te klein en onze skaters zijn op zoek naar een meer uitdagende plek om de sport te beoefenen. Het recyclagepark aan Sneppenbos is perfect waar we een betonnen skateterrein kunnen aanleggen van 1.900 vierkante meter. Voor de inkleding van het terrein hebben we al een participatieproces doorlopen met de Boechoutse skaters. We weten dus al wat ze willen en kunnen snel beginnen bouwen.”

