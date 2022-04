Komen er toch appartementen in parktuin Vijverhof? Ruimtelijk uitvoeringsplan terug in beweging

BOECHOUTEr is terug beweging in een erg gevoelig dossier in Boechout, namelijk het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Vijverhof. Het bestuur wil de historische tuin openbaar maken en er appartementsblokken plaatsen, met een ondergrondse parking. Het RUP werd eerder al vernietigd door de Raad van State maar de gemeente heeft opnieuw stappen ondernomen om met een nieuw plan te komen.

Het RUP Vijverhof is niet nieuw. De gemeente kwam eerder al met een plan om de privétuin openbaar te maken en er appartementsblokken te plaatsen met ondergrondse parking. Bij het openbaar onderzoek kwamen er een kleine duizend bezwaarschriften binnen. Het bebouwen van open, groene ruimte ligt steeds gevoelig. In 2019 stapten enkele buurtbewoners naar de Raad van State, en ze kregen gelijk. Het RUP werd vernietigd omdat de Raad van oordeel was dat de gemeente het RUP onmogelijk kon afleveren in alle objectiviteit.

Dat laatste wordt erkend door burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout&Vremde). “Dat komt omdat we voordien al afspraken hadden gemaakt met de eigenaars van de tuin. Zoals bijvoorbeeld de muziekschool die gratis gebruik zou mogen maken van het landhuis, het openbaar maken van een wandelweg door het park en enkele andere stedenbouwkundige lasten. Intussen zijn al die samenwerkingsovereenkomsten terug ingetrokken zodat we terug met een schone lei kunnen beginnen aan het nieuwe plan.”

80% parkzone

Het bestuur heeft intussen een opdracht uitgeschreven naar verschillende studiebureaus. De deadline daarvoor is intussen verstreken dus wellicht komt er snel concreter nieuws over hoe de parktuin er zal moeten uitzien in de toekomst. “Voor ons is het vooral belangrijk dat de tuin publiek wordt”, gaat T’Sijen verder. “Daarnaast moet het landhuis gerenoveerd worden en moet er ruimte komen voor appartementen. De verhouding parkzone-bebouwing was bij het vorige 70-30%, in principe willen we nu nog verder gaan met 80% groen en 20% bebouwing.”

Met het omvormen naar woonzone, wordt het landhuis, dat eigenlijk in parkzone staat, geregulariseerd. Door de 20% woonzone naar het landhuis te verplaatsen, waar minder bomen staan, zal er ook minder gekapt moeten worden. Bovendien wordt de groene zone aan de groene zone aan de Alexander Franckstraat daarmee gespaard. “Zo wordt de groene inkom in ons dorp gespaard”, zegt T’Sijen. “Als we het park publiek kunnen maken, hebben we samen met het speelbos zes hectare groen in het centrum van Boechout, één grote, groene oase.”

Excuus?

Oppositiepartij ’t Dorp ziet het openbaar maken van meer groen als een excuus van het bestuur om projectontwikkelaars de tuin te laten volbouwen. “Bovendien is er geen enkele woningnood in Boechout, wel integendeel”, klinkt het bij ’t Dorp. “De burgemeester heeft zelf toegegeven dat er de voorbije jaren al meer dan genoeg woningen zijn bijgebouwd voor de toekomstige woningbehoefte tot ver voorbij 2040. Het bestuur slaat er maar niet in om de belofte om CO2-uitstoot te verminderen, 20% tegen 2020 en 40% tegen 2030, na te komen. Om dan bomen te gaan kappen om te verharden en te bouwen, is te gek voor woorden. Waarom wil het bestuur per se dat het park verkaveld wordt? Wie heeft daar behoefte aan? Wie wil men daar een plezier mee doen?”, klinkt het suggestief.

Het RUP Vijverhof komt ook aan bod in de klacht van oppositieraadslid Filip Peeters (’t Dorp) tegen T’Sijen. Volgens Peeters voert T’Sijen een beleid in Boechout dat bepaalde projectontwikkelaars systematisch bevoordeeld, onder andere in de parktuin. De burgemeester ontkent dat. De klacht wordt momenteel onderzocht door Audit Vlaanderen. Zo’n onderzoek kan jaren duren.

