Klacht tegen Boechouts bestuur krijgt staartje: forensisch onderzoek moet nagaan of er sprake is van fraude

BoechoutHet vooronderzoek naar het gemeentebestuur van Boechout is afgerond. Audit Vlaanderen bevestigt bij deze dat er wel degelijk een forensisch onderzoek komt. Dit zal nagaan of er al dan wel geen fraude gepleegd werd door het lokale bestuur van Boechout onder leiding van burgmeester Koen T’Sijen (PRO Boechout&Vremde).

Lees hier de inhoud van de klacht die onze redactie kon inkijken : Acteur Filip Peeters laat burgemeester Boechout doorlichten door Audit Vlaanderen: “Van de pot gerukt”

Acteur en gemeenteraadslid Filip Peeters (‘t Dorp) diende een uitgebreide klacht in bij Audit Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur. Deze instellingen voeren nu een vooronderzoek, waarna zal blijken of er een forensische audit komt of de klacht neergelegd wordt. De klacht die onze redactie kon inkijken beschuldigt het bestuur van Boechout van onder andere ‘vriendjespolitiek’. Zo zou burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout&Vremde) tegen het advies van verschillende overheidsorganen in bouwmisdrijven goedkeuren van grote projectontwikkelaars uit de gemeente.

“Na het vooronderzoek hebben we beslist een forensische audit op te starten”, bevestigt Wim De Naeyer van Audit Vlaanderen. “Over de inhoud communiceren we niet. De duur van de audit is afhankelijk van de aard van het voorwerp en de complexiteit ervan.”

“De forensische audit loopt nog steeds over dezelfde klacht, is mij bevestigd. Er zijn geen nieuwe elementen”, aldus burgemeester T’Sijen in een korte schriftelijke reactie. Aanklager Filip Peeters was niet bereikbaar voor een reactie.

