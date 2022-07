Inwoners kunnen hun ideeën geven over heraanleg pleintje Kardinaal Sterckxstraat

Antwerpen TERRASTIP. Bar Chapel: sublieme cocktails in een klooster­tuin

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: Bar Chapel, een (al niet meer zo) verborgen pareltje dat het waard is te ontdekken.

15:17