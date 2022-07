Iconische bomen Moretusdreef in goede conditie: “Voor sommige bomen is er verder onderzoek nodig”

BOECHOUTVoor de zoveelste keer goed nieuws voor de Moretusdreef of simpelweg dé Dreef in Boechout. Eind april werd beslist dat de gezondheid van de bomen dringend onderzocht moest worden. De eerste resultaten van dat onderzoek zijn positief. “De meeste bomen zijn in goede conditie, voor anderen is er verder onderzoek nodig.”

De erg geliefde Moretusdreef met eeuwenoude bomen heeft een erg woelige periode achter de rug, nadat ze dreigden te verdwijnen om een kerosineleiding van de NAVO te beschermen. Maar sinds het nieuws dat alle betrokken partijen het tot een akkoord kwamen, dat de bomen mogen blijven bestaan, regent het goednieuws berichten om de bescherming en het beheer van de Dreef te verzekeren.

Eind april werd beslist door de aparte commissie die voor de Dreef werd opgericht, alle bomen te onderzoeken. “Het was belangrijk om snel de gezondheid van alle bomen in kaart te brengen”, zegt milieuschepen Kris Swaegers (Groen-Gangmaker). “Daarom werd elke boom afzonderlijk door experten onderzocht en kreeg elke boom een eigen gezondheidsfiche. De belangrijkste conclusie is dat de meeste bomen in redelijk goede conditie zijn. Voor sommige bomen is verder onderzoek nodig.”

De kapel in de dreef wordt dra gerestaureerd.

Geen direct gevaar

Verder blijkt uit het rapport dat geen enkele boom acuut risico vertoont en er dus geen direct gevaar is. Vier bomen zijn echter dood en kregen een ecovelling, dat wil zeggen dat de stammen blijven staan maar dat het kruin werd afgezaagd. Zo is er minder impact op het landschap. Nog moet één boom moet een jasje van jute krijgen om de bast te beschermen tegen zonnebrand.

Er zijn een aantal bomen met een verhoogd risico, die de experten verder willen onderzoeken. Het gaat om twintig bomen in de Holleweg en 31 bomen in de Lintacker. Na de nodige kliminspecties, trekproeven, zwamonderzoeken en andere tests komt er in het najaar een definitief verslag van elke boom.



Storm

Burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout&Vremde) blijft wel de veiligheid benadrukken in de Dreef. “Bij normaal weer kunnen we met enige zekerheid stellen dat het veilig is om er te wandelen, joggen of fietsen. Maar als er hevige wind voorspeld wordt, kan je beter uit elk park wegblijven, en dus ook uit onze dreef.”

“Verder zullen we onze inwoners in het najaar opnieuw uitnodigen om lid te worden van be-alert. Dit is een alarmeringsmiddel van de overheid, dat ook de gemeente Boechout meer en meer wil gebruiken om te waarschuwen voor stormweer. Verder kunnen we de dreef ook veilig en gezond houden door enkel het middenpad te gebruiken en honden aan de leiband te houden om zo de fragiele wortelzone van de beuken niet te betasten.”

In november wordt door de dreefcommissie besproken welke acties eventueel nodig zijn voor de 51 bomen die een hoger risico vertonen. Daarnaast zal ook de kapel in de dreef gerestaureerd worden. De helft wordt betaald door de gemeente, de andere helft door het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed.

Er viel weleens een tak van deze bomen als het waait. Tot overmaat van ramp ook nog gaten in de weg. Gelukkig zijn de bomen nu gezond en komt er een einde aan een jarenlange saga. Moretusdreef. Groen. Fietser.

