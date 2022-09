Hof van beroep verwerpt klacht van acteur Filip Peeters, die zelf van een afleidingsmanoeuvre spreekt

BoechoutDe politieke saga in Boechout ontrolde zich net nog wat verder. Naast de klacht bij Audit Vlaanderen én gouverneur Cathy Berx van acteur en raadslid Filip Peeters (’t Dorp) legde hij -met zijn echtgenote Ann Miller-ook klacht neer bij de onderzoeksrechter. Deze heeft betrekking tot de betichtingen valsheid in geschriften, oplichting en poging tot oplichting. Het hof van beroep verwerpt deze klacht echter, blijkt nu: “Hopelijk kunnen we die negatieve energie nu achter ons laten”, reageert burgemeester van Boechout Koen T’Sijen (PRO Boechout&Vremde). Ook Filip Peeters reageert voor het eerst.