Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Boechout vandaag

RESTOTIP. Knees to Chin: eindelijk in Antwerpen

Een miniterrasje met rode, plastic krukjes geeft de Kammenstraat sinds juli een Vietnamese touch. Na vier vestigingen in Brussel, eentje in Gent en eentje in Louvain-la-Neuve, is nu eindelijk Antwerpen aan de beurt voor een nieuwe Knees to Chin met zijn populaire, Vietnamese streetfood. Onze lifestylejournalist ging proeven.