Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Boechout vandaag

Sam (15) en papa Steve ontwikke­len app die vertelt wat je hond mag eten: “Winst wordt opzij gezet om grote droom waar te maken”

Amper 15 jaar is hij, maar Sam Danckaert is klaar om de wereld te veroveren met een knap staaltje technologie. Sinds 1 juli vind je zijn zelfgemaakte app ‘Double Check’ in de App Store. Die vertelt je welke producten je hond mag eten en welke niet. Toch is het voor de tiener uit Antwerpen slechts een kleine tussenstap. “Een half jaar geleden startte ik een veel mysterieuzer project.”