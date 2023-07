Geef je mening over te vernieuwen speelplein in Marcel De Ridderstraat

Politiekan­toor Berchem staat te koop voor 1,2 miljoen euro

De Stad Antwerpen heeft het voormalige politiekantoor in de Statiestraat in Berchem te koop gezet. Het pand zal in de toekomst kunnen dienen als kantoorgebouw voor wie geïnteresseerd is. De onthaalwerking van het wijkkantoor gaat op in het vlakbij gelegen nieuwe mastergebouw van Politiezone Antwerpen. Maar wie interesse heeft, moet diep in de buidel tasten: Het minimumbod is maar liefst 1.228.000 euro.