‘Gastvrij Boechout’ zoekt vrijwilligers voor huiswerkbegeleiding: “Help kinderen een bank vooruit”

Voor het project zijn de organisaties nog op zoek naar extra vrijwilligers die de leerlingen kunnen begeleiden bij vakken als lezen, rekenen, Nederlands, Frans en wereldoriëntatie. De begeleiding vindt elke maandag, dinsdag en donderdag plaats tussen 16 en 17.45 uur in de Oase (Appelkantstraat 2). Wil jij de kinderen graag helpen en kan jij enkele uren per week of per maand vrijmaken? Dan kan je jezelf kandidaat stellen door contact op te nemen met Greet Claessens (via 0495/20.32.81 of greet.claessens@telenet.be), Marjan De Mol (via 0468/27.31.76 of demol_marjan@hotmail.com) of Greet Dhont (via 0472 99 86 67 of dhontgreet@skynet.be).