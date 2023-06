Dit weekend Boshoek Kermis en Narrenstoet: plaatselijke reuzen komen nog eens buiten en nodigen hun vrienden uit

Popkoor Ioca en bewoners asielcen­trum Broechem nemen samen lied op voor een mooiere wereld: “Al zingend mekaar beter leren kennen”

Muziek verbindt. Vanuit die gedachte nodigde het Ranstse popkoor Ioca onlangs een dertigtal bewoners van het asielcentrum in Broechem uit voor een samenzang. Het resultaat – de gezongen vredesboodschap ‘One Day’ - werd intussen via YouTube de wereld in gestuurd. “De opname was één groot kippenvelmoment.”