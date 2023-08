Dierenvriend Caro wordt hondenuitlaatster in bijberoep: “Hier droom ik al van sinds mijn kindertijd”

Torenval­ken krijgen eigen nestkast op hoge paal in landschaps­park Frijthout: “We verwachten dat de eerste bewoners er snel zullen zijn”

Torenvalken hebben in het Landschapspark Frijthout een nieuwe uitvalsbasis gekregen. Stichting Kempens Landschap heeft in samenwerking met Natuurpunt en de milieuraad van Hove een nestkast geplaatst op het domein. De nestkast is op een vijf meter hoge paal geplaatst zodat de toekomstige bewoners een goed zicht hebben op hun jachtgebied.