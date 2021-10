De beste préparé van het land koop je in Boechout: “Een geheim recept? Helemaal niet”

De Kristallen Kroon is een jaarlijkse vakjury waar alle beenhouwers die deel uitmaken van het kwaliteitsmerk Keurslager elk jaar aan kunnen deelnemen. Elke editie wordt een ander afgewerkt product in the picture gezet, van vidée tot kalfsfricassée. Ben Somers (44) van zijn gelijknamige Keurslagerij in de Heuvelstraat won in 2014 al met de lekkerste chipolata en vier jaar later ging hij met De Kristallen Kroon voor hespenworst naar huis. Donderdagavond flikte hij het weer in hotelschool Ter Groene Poorte in Brussel, met de lekkerse préparé.

Peter Goossens

“Een goede combinatie van kruiden, een mooie textuur, een pittige smaak”, beschrijft juryvoorzitter en sterrenchef Peter Goossens de préparé van Ben. “De smaken moeten steeds centraal blijven staan, en als beenhouwer moet je steeds blijven proeven, wat hier duidelijk gebeurd is”, benadrukt de patron van Hof van Cleve.

“Als de beste chef-kok van het land zo’n lovende woorden uitspreekt over jouw product, doet dat deugd ja. Ik ben zeker trots op deze prestatie”, zegt slager Ben. “Een hele eer. Met préparé en voordien chipolata heb ik nu al Kristallen Kronen voor twee echte topproducten. Met de prijs voor hespenworst ben ik uiteraard ook zeer tevreden. Maar préparé en chipolata? Dat is nu toch wel echt het vlees waarvoor mensen speciaal naar de beenhouwer gaan.”

“In 2014 was het dan ook een stormloop op chipolata nadat ik de prijs gewonnen had, ze kwamen zelfs van Nederland. Of nu hetzelfde gaat gebeuren met onze préparé? Misschien na het verschijnen van dit artikel”, knipoogt Ben al zwanzend.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Als drie-sterrenchef Peter Goossens fan is van jouw préparé, mag je best trots zijn. © Jan De Meuleneir / Photo News

Klassiek recept

Het geheim van Ben zijn préparé? “Er is helemaal geen geheim, ik hanteer een vast recept. Al 35 jaar lang. Eerst het rundsvlees twee maal doodraaien en dan ‘prepareren’ met kruidenmayonaise. Daar zit paprika in, ajuin, chili, oregano, een beetje komijn. Een klassieker recept bestaat er niet. De kunst zit ‘m dus in de bereiding. Je mag enkel met de verste producten werken, met de juiste dosering en - heel belangrijk - bereiden bij de juiste temperatuur.”

Ben nam de beenhouwerij in de Heuvelstraat twaalf jaar geleden over. “Nadat ik was afgestudeerd als slager, heb ik hier de stiel geleerd van mijn leermeester Denis Vanoystaeyen, die jammer genoeg veel te vroeg overleden is. Ik heb dan de kans om de slagerij over te nemen, met beide handen gegrepen.”

Uitstervend ras

Volgens Ben is beenhouwer een uitstervend ras. “Ik ben zelf in 1998 afgestudeerd als slager, we zaten toen met zes in de klas, en ik kan je vertellen, het zijn er doorheen de jaren niet meer op geworden. Dat is jammer, want het is een mooie stiel die nog eens goed opbrengt ook. Je moet het natuurlijk wel graag doen, en je stopt er enorm veel tijd in, maar je krijgt enorme appreciatie van je klanten. Dat doet enorm deugd.”

“Of er opvolging is? Onze kinderen zijn elf en dertien jaar nu, dus dat is nog wat vroeg om te zeggen. Maar er is zeker interesse om de zaak over te nemen. Klinkt als goed nieuws, maar rustig afwachten, ze moeten nog beginnen puberen”, lacht Ben.

De top drie van beste préparé van het land werd vervolledigd door Keurslager Abel uit Ledeberg en Keurslager De Castro uit Sint-Niklaas.