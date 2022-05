Damesploeg en jongens U13 van Sporting Vremde winnen de beker

WILRIJK IN BEELD. Honden mogen twee dagen lang plonzen in Wilrijks zwembad

Honden die een plonsje doen in een zwembad dat gerenoveerd of afgebroken wordt. Het is stilletjes aan een traditie aan het worden. Zo ook zondag in het Wilrijkse bad Ieperman, dat een grondige vernieuwing wacht. Het initiatief werd zo goed onthaald door Antwerpse hondenbaasjes dat het bad meteen uitverkocht was en viervoeters nu ook op maandag welkom zijn.

