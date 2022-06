Dagje Walibi en Efteling of gewoon wat chillen in de zon? Boechout organiseert nu ook zomeractiviteiten voor tieners

EDEGEM N-VA-kop­pel Els van Doesburg en Peter De Roover spreken voor het eerst samen

N-VA Edegem nodigt politiek ‘showbizzkoppel’ Els van Doesburg (N-VA) en Peter De Roover (N-VA) uit voor een duogesprek in hotel De Basiliek. De Antwerpse schepen voor onder andere gezondheidszorg en de fractieleider in het federaal parlement zullen voor het eerst sinds hun verloving ‘samen’ spreken over de politieke actualiteit.

14 juni