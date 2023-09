Dagcentrum ‘t Ateljee komt naar buiten met kunstwandeling en online kunstdatabank: “Misschien komen er straks wel bedrijven bij ons werken kopen”

Gemeente gaat geld van GAS 5-boetes investeren in verkeers­vei­lig­heid

Het gemeentebestuur van Hove besliste onlangs om de geldsommen die via de zogenaamde GAS 5-boetes in de gemeentekas terecht komen integraal te gaan investeren in verkeersveiligheid. Concreet komen er zo extra middelen vrij voor het onderhoud en de uitbouw van het gemeentelijke fiets- en voetpadennet.