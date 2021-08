Corona-uitbraak in Boechouts rusthuis: “Vaccins werken nog, bewoners hebben slechts milde symptomen”

BOECHOUTIn het Boechoutse woonzorgcentrum en serviceflats Huize Bracke zijn 22 van de 123 bewoners besmet geraakt met een variant van het coronavirus. Ook vijf personeelsleden raakten besmet. Slechts één bewoner is ernstig ziek, maar de 96-jarige had al een zwakke gezondheid. Met voorts enkel lichte symptomen bij bewoners lijkt het vaccin zijn werk te doen in Huize Bracke.

Woonzorgcentrum en serviceflats Huize Stracke aan de Borsbeeksesteenweg in Boechout kreeg eind vorige week te kampen met een uitbraak van corona. Het lijkt op het eerste gezicht vooral om de deltavariant te gaan. 22 van de in totaal 123 bewoners raakten besmet, net als vijf personeelsleden, van wie twee vrijwilligers. De werking van het centrum komt dus niet in gevaar.

“Iedereen die positief testte is in quarantaine”, zegt directeur Marie Roggen. “Bewoners en personeel die negatief testten, worden donderdag en vrijdag opnieuw getest. Dan pas kunnen we de uitbraak volledig in kaart brengen.”

Patiënt zero?

Hoe het virus het centrum binnendrong, is voor Roggen een raadsel. “Het lijkt langs verschillende wegen binnengekomen te zijn, zowel langs het woonzorgcentrum als via de serviceflats. Het Vlaams Agentschap Opgroeien (Kind & Gezin) zal de verschillende stalen vergelijken op varianten, zo worden we mogelijk wijzer. Een zogenoemde patiënt zero is er voorlopig nog niet gevonden.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Huize Stracke Boechout. © Google Streetview

Het goede nieuws is dat de bewoners vooral milde symptomen vertonen. “Eén 96-jarige bewoner is wel erg ziek, maar die had al een slechte gezondheid. Het is moeilijk te zeggen of zijn ziekte nu door het virus komt of niet. Alle andere besmette bewoners hebben voorlopig enkel milde symptomen, maar uiteraard volgen we ze extra goed op. We hebben daarmee de indruk dat het vaccin goed zijn werk heeft gedaan. De vaccinatiegraad bij onze bewoners is honderd procent, bij het personeel zo goed als.”

“We waren goed geschrokken”, besluit Roggen. “Je denkt dat je er na je vaccinatie vanaf bent, maar reden tot paniek is er niet.” De afgelopen dagen was er geen bezoek meer mogelijk in het rusthuis, maar sinds maandag is het opnieuw mogelijk onder strikte voorwaarden.