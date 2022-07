Boechout mee vormgeven? Word lid van de GECORO

De GECORO geeft het bestuur advies over alles wat met ruimtelijke ordening te maken heeft. Denk maar aan de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) of het gemeentelijke structuurplan. Om deel uit te maken van de GECORO hoef je niet per se expertise te hebben in architectuur en ruimtelijke ordening. Ook vanuit een interesse in groen, mobiliteit, landbouw, woonvormen, energie of duurzaamheid ben je welkom om mee na te denken over de ruimte in Boechout en Vremde.