Boechout maakt zich op voor 91ste jaarmarkt

Jaarmarkt

Op dinsdag 4 oktober volgt dan het moment waar heel de gemeente een jaar lang naar heeft uitgekeken: de jaarmarkt. Je bent er welkom vanaf 9.30 uur. In de Heuvelstraat vind je de handelaars. In de Van Colenstraat en op het Onze-Lieve-Vrouweplein staan de verenigingen. Daarnaast vindt in de Protestantse kerk een hobbymarkt plaats en kan je in de Dr. Theo Tutsstraat oude tractoren en landbouwmachines gaan bekijken. In de tent in de Appelkantstraat staan er optredens gepland van Margriet Hermans (14 uur) en Sergio (15 uur). Ook aan de kleinsten wordt gedacht, want in het George van Raemdonckpark is er kinderanimatie voorzien.