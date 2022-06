Boechout maakt digitale dienstverlening eenvoudiger en transparanter

boechout BELOOFD IS BELOOFD. Is de Dreef in Boechout nu definitief beschermd? Komen er álsnog appartemen­ten in het Vijverhof? En hoe lang is het nog wachten op het nieuwe skatepark?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren de zes belangrijkste dossiers en beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Met vandaag Boechout, de rustige gemeente in de Antwerpse zuidrand waar iconische beuken en beekvalleien gespaard worden, maar een deel van een private parktuin wellicht openbaar wordt en plaats moet maken voor appartementsgebouwen.

10 mei