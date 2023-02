Boechout investeert 10.000 euro in gelijke kansen: “Zoals onderwijs voor nieuwkomers of jongeren die het moeilijk hebben”

Antwerpen Storing aan seinen opgelost: “We verwachten nog heel wat vertragin­gen”

Het treinverkeer in zone Antwerpen kan weer worden hernomen na een storing aan het seinhuis in Antwerpen-Berchem. “Het probleem is inmiddels opgelost, maar we verwachten nog heel wat vertragingen tijdens de avondspits”, vertelt woordvoerder van Infrabel Thomas Baeken.

3 februari