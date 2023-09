Biebond houdt opendeurdag en hoopt nieuwe imkers aan te trekken

Hergebruik­te kleding en kunst met ‘frags’, twee gloednieu­we exposities in Galerij Artisjok

Vanaf dit weekend kan je twee nieuwe exposities komen bezichtigen in Galerij Artisjok. In de expositie Re-use, Re-model, Re-ware komt de visie op vlak van kleding en recyclage van drie verschillende dames tot creatieve uiting. De expositie Frags & Flarden is een uitwisselingsproject, waarbij kunstenaars met elkaars werk aan de slag gaan. De galerij is geopend van donderdag tot zondag telkens van 14 tot 18 uur.