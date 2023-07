Van toewijding gesproken! Vrijwillig­ster Mariette maakt zich op voor haar 47ste Sfinks festival: “Het lijkt wel of iedereen mij hier ondertus­sen kent”

Terwijl een paar kilometer verderop de Tomorrowland madness volop losbarst, is men in Boechout begonnen met de opbouw van het Sfinks Mixed festival. Ook vrijwilligster Mariette Verwimp is dezer dagen weer op het festivalterrein te vinden, al voor de 47ste (!) keer. “Zo lang ze me blijven vragen, ga ik door. Dit houdt me jong.”