Beschermde hekken George van Raemdonckpark gerestaureerd en terug op zijn plaats

REPORTAGE. Alweer twee aanslagen in Berchem en Wilrijk: “Misschien hebben daders zich vergist want ze zijn niet altijd van de slimste”

De twee aanslagen van zaterdagnacht brachten dan wel niet veel schade toe, maar ze kunnen toch weer – meer dan waarschijnlijk – toegevoegd worden aan het lijstje gewelddelicten waarbij er een link is met het drugsmilieu. Deze keer waren er incidenten op de Fruithoflaan en de Krijgslaan. Die eerste ligt héél dicht bij de Deken De Winterstraat waar de huizen van de familie E.H. al wel eens geviseerd werden. Er wordt ook gekeken of er een link is met een aanslag in Mechelen vorige week. “Het komt nu toch wel dichtbij.” Wij gingen op reportage in de geschrokken buurt.