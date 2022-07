Alle podia op Sfinks Mixed draaien op lokale, groene stroom: “En binnen drie jaar het volledige festival”

Bolt is het eerste energieplatform in België waarbij de gebruiker rechtstreeks stroom koopt van lokale, groene energie-opwekkers. Zo helpt Bolt het stroomnet in ons land duurzamer te maken. Het bedrijf ging eerder al in zee met festivals als Camping Belgica, Werchter, Boomtown op de Gentse Feesten en nu ook Sfinks Mixed.

GroenEvent Award

“Op Sfinks proberen we de ecologische voetafdruk van het festival elk jaar te verkleinen", neemt Geert Vanrijkelen van Sfinks over. “In 2015 wonnen we al de GroenEvent Award van OVAM voor onze inspanningen. We zoeken elk jaar nieuwe uitdagingen om het festival duurzamer te maken. Toen Bolt ons contacteerde om Sfinks Mixed over te schakelen op groene stroom hebben we dan ook niet lang getwijfeld. Via Bolt nemen we zo een nieuwe grote stap in de goede richting, door de podia over te schakelen op zonne-energie. Binnen drie jaar willen we niet enkel de podia maar ook de rest van het festival enkel op groene stroom laten draaien.”