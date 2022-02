Acteur Filip Peeters laat burgemeester Boechout doorlichten door Audit Vlaanderen: “Van de pot gerukt”

Voetbal 1A Beerschot en Mike Vanhamel kansloos onderuit op Cercle: “De opdracht wordt elke week moeilijker”

Geen eerste uitzege of zes op zes voor hekkensluiter Beerschot. Op het veld van Cercle Brugge kwam paars-wit zaterdag niet eens in de buurt: 2-0 was de eindstand op Jan Breydel. Zo werd het voor Beerschots doelman Mike Vanhamel een terugkeer onder de lat in mineur. “We geraakten niet onder de hoge druk van Cercle uit.”

20 februari