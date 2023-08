41 ooievaars geven luchtshow boven Vremde

Bewoners woonzorg­cen­trum Wommelg­heem genieten met volle teugen van oldtimer­rit, ijsje en stralende zon

Enkele bewoners van het Wommelgemse woonzorgcentrum Wommelgheem kregen donderdag de kans om een uitstapje te maken in een oldtimer auto. De zoon van één van de bewoners zit in het oldtimerwereldje en had de trip mee in mekaar helpen steken.