Blootgewo­ne avond: bezoek naakt de expo 'We need to talk about fashion' in Modemuseum Hasselt

Volgende zaterdag ontvangt Modemuseum Hasselt vanaf 18:00 bezoekers van de expo ‘We need to talk about Fashion’ in hun blootje. Bezoekers komen niet naakt naar het Hasselts Modemuseum, maar ontkleden zich wel ter plaatse voor het bezoek aan de eigenlijke expo. Bij Modemuseum Hasselt beloven ze alvast om tijdens de avond de verwarming wat hoger te zetten.