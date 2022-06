Welzijnsregio Noord-Limburg lanceert digitaal loket kinderopvang

Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt starten met een digitaal, gebruiksvriendelijk platform dat alle kinderopvanglocaties voor baby’s en peuters in kaart brengt. Het digitaal loket kinderopvang opvang.vlaanderen is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt waarop je het aanbod onthaalouders en crèches kunt terugvinden. Ouders kunnen informatie opzoeken over de opvangmogelijkheden in Noord-Limburg met uitgebreide informatie over het initiatief: waar is de opvang? Welke openingsuren? Wie is verantwoordelijk? Zo kunnen ouders een gerichte keuze maken die past bij hun opvangnoden.