WEER. Vanochtend kans op zo goed als helder weer in Bocholt

Archeolo­gie­da­gen in Limburg: fiets of step langs de archeologi­sche rijkdommen in Oudsbergen

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de Archeologiedagen tijdens het pinksterweekend. In Oudsbergen fiets of step je niet alleen langs prehistorische sites, maar ook langs velden en akkers met een verhaal.