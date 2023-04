WEER. Vanochtend kans op lichte regen en redelijk helder weer in Bocholt

Dertiger filmt vrijpartij met vriendin die buiten bewustzijn lijkt: “Zo ben jij dus wanneer je gedronken hebt”

Een 38-jarige man uit Heusden-Zolder riskeert twee jaar cel na een op zijn minst dubieuze vrijpartij met zijn vriendin. Zij had gedronken en beweerde zich niets meer te kunnen herinneren. Al had hij daar een 'oplossing’ voor: hij had beelden gemaakt en deze doorgestuurd. “En daarop is te zien dat ze totaal buiten bewustzijn was”, klinkt het.