WEER. Kans op helder weer vanochtend in Bocholt

Luca Brecel laat inkt zetten bij Hasseltse Cirusso Art: “De Sardijnse vlag is een eerbetoon aan zijn roots”

Na een deugddoende vakantie in Dubai is wereldkampioen snooker Luca Brecel alweer een tijdje in ons land. Vandaag stond zijn Ferrari geparkeerd bij Cirusso Art in Hasselt, de tattoostudio van Cirio Wassenhove. Daar liet hij de vlag van Sardinië op zijn onderarm zetten, ‘een eerbetoon aan zijn roots’, vertelt Wassenhove.