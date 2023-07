WEER. In Bocholt zo goed als heldere ochtend

Slachtof­fer onwel na rechtszaak van Beringse masseur: ambulance opgeroepen

Dat de emoties hoog opliepen in de Hasseltse rechtbank vandaag is een understatement. Een 49-jarige masseur moest zich verantwoorden nadat hij een honderdtal klanten had gefilmd, ongepast had aangeraakt en had verkracht. Na afloop bleek één van de aanwezige slachtoffers zodanig aangedaan van de rechtszaak dat een ambulance werd opgeroepen.