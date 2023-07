WEER. In Bocholt bewolkte ochtend

Etienne Bax wint na fabelachti­ge inhaalrace beide manches in Lommel: ‘Zo winnen is extra leuk’

Etienne Bax kende met zijn compaan Ondrej Cermak een topdag in Lommel. Het duo won beide manches bij de GP zijspancross in Lommel en liep veertien punten in op de leider van het WK. Al zag het daar in het begin niet naar uit, want door een fout werd Bax gedwongen tot een waanzinnige inhaalrace.