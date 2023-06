WEER. Helder weer in Bocholt vanochtend

Automobi­list rijdt quad aan en vlucht weg: 22-jarige Maaseike­naar gewond

In de Centrumstraat in Oudsbergen zijn zaterdagavond een quad en een auto gebotst. Daarbij raakte de bestuurder van de quad, een 22-jarige man uit Maaseik gewond. De automobilist (42) pleegde vluchtmisdrijf, maar kon later gevat worden.