Vrouw (34) laat tienerdochter achter na zware crash: “We kunnen het niet geloven”

Pelt Nog veertien coronapa­tiën­ten in Noorder­hart Mariazie­ken­huis

27 december Na Kerstmis blijven er nog veertien coronapatiënten over in het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt. Enkele weken geleden ging het over een dubbele hoeveelheid. Drie van de veertien huidige patiënten verblijven op de intensieve zorgen. Ook dat aantal lag tijdens de piek van de golf op meer dan het dubbele.