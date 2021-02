“Vriend bracht Jason nog naar ziekenhuis maar hij stierf er op de parking”: papa (22) overleden na messteek in buik, dader van 16 blijft opgepakt

Pelt Na sneeuwover­last nu waterover­last: Pelt wordt niet gespaard

15 februari Door de dooi van zondag en maandag is het sneeuwtapijt in Noord-Limburg langzaamaan aan het verdwijnen. Samen met de overvloedige regenval leidt dat tot heel wat wateroverlast in de regio. Op en naast de weg zijn er grote plassen zichtbaar die het de zwakke weggebruiker niet erg aangenaam maken. Op het Boudewijnplein kon de riolering de toestroom aan water zelfs eventjes niet aan. Twee gemeentewerkers werden ingeschakeld om het probleem ter plaatse aan te pakken. Volgens de Limburgse weerman Ruben Weytjens wordt het in de loop van de namiddag zo goed als droog. Ook dinsdag zou het op de meeste plaatsen droog blijven.