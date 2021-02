“Vriend bracht Jason nog naar ziekenhuis maar hij stierf er op de parking”: 22-jarige vader overleden na messteek in buik, dader van 16 blijft opgepakt

Hasselt Vijftien maanden cel voor vervalsen van dokters­voor­schrif­ten

15 februari Een 34-jarige vrouw uit Hasselt is bij verstek veroordeeld tot vijftien maanden celstraf en een boete van 1.600 euro voor het vervalsen van voorschriften. De vrouw was verslaafd geraakt aan een pijnstiller nadat ze een zwaar verkeersongeval had gehad. Maar liefst 418 keer kwam ze in 2019 en 2020 onrechtmatig aan een voorschrift. Als poetsvrouw was ze aan een boekje met voorschriften gekomen en de handtekeningen van de dokters maakte ze na. Uiteindelijk schakelde ze zelfs haar kinderen in. Enkele apothekers hadden de vrouw echter door. Ze dient nu ook een schadevergoeding van 7.100 euro te betalen aan het RIZIV.